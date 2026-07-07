LA BELLE AU BOIS DORMANT BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

LA BELLE AU BOIS DORMANT BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 38 – 38 – 45

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Au Palais des Congrès, le premier baiser du reste de ta vie.

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26

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English :

At the Palais des Congr%E8s, the first kiss of the rest of your life.

L’événement LA BELLE AU BOIS DORMANT BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME