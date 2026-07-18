LA BELLE AU BOIS DORMANT Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

LA BELLE AU BOIS DORMANT

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 20:30:00

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Tatiana Solovieva Production en accord avec Opéra 2001 présente La Belle Au Bois Dormant

Le roi Florestan XIV et sa femme, la reine, déclarent qu’il y aura un baptême en l’honneur de la naissance de leur fille Aurore. Toutes les fées du royaume sont conviées et apportent chacune leur don pour la princesse.

Alors que les fées lui offrent la beauté, la générosité et la grâce, elles sont interrompues par l’arrivée inattendue de l’horrible et méchante fée Carabosse, furieuse de ne pas avoir été invitée au baptême.

Avec malveillance et rage, elle jette une malédiction sur la princesse Aurore Avant l’aube de ses 16 ans, elle se piquera au doigt et en mourra. Heureusement, la fée des Lilas n’avait pas encore offert son don à la princesse.

Le pouvoir de la fée Carabosse est trop grand pour qu’elle puisse annuler la malédiction. Néanmoins, elle annonce que la princesse se piquera le doigt, certes, mais qu’elle ne mourra pas elle sera plongée dans un profond sommeil de cent ans et sera réveillée par le baiser d’un prince.

Durée 2 h avec entracte

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Tatiana Solovieva Production, in collaboration with Opéra 2001, presents *Sleeping Beauty*

King Florestan XIV and his wife, the queen, announce that there will be a christening in honor of the birth of their daughter, Aurore. All the fairies of the kingdom are invited, and each brings a gift for the princess.

Just as the fairies are bestowing upon her beauty, generosity, and grace, they are interrupted by theof the horrible and wicked fairy Carabosse, furious at not having been invited to the christening.

With malice and rage, she casts a curse on Princess Aurora: Before dawn on her 16th birthday, she will prick her finger and die. Fortunately, the Lilac Fairy had not yet bestowed her gift upon the princess.

The power of the fairy Carabosse is too great for her to break the curse. Nevertheless, she announces that the princess will indeed prick her finger, but she will not die: she will be plunged into a deep sleep lasting one hundred years and will be awakened by a prince’s kiss.

Running time: 2 hours, including intermission

L’événement LA BELLE AU BOIS DORMANT Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par