La belle au bois dormant, Collectif Ubique Place Pierre de Coubertin Lillebonne
vendredi 18 décembre 2026 · Place Pierre de Coubertin · Lillebonne
Informations pratiques
Lillebonne
La belle au bois dormant, Collectif Ubique
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18 21:20:00
Date(s) :
2026-12-18
Comment surprendre avec une histoire que l’on connaît déjà par cœur ? C’est le défi relevé par le Collectif Ubique qui revisite l’intouchable avec pas moins de quinze instruments pour réveiller une princesse bien décidée à ne pas sombrer dans la torpeur cornemuse, bodhran, guitare baroque, théorbe, violon..
Entre théâtre et musique, un seul mot d’ordre casser les codes, briser le déjà-vu et incarner avec poésie et humour les personnages de ce classique parmi les classiques, dépoussiéré et ragaillardi dans un grand souffle de fraîcheur. .
Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr
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English : La belle au bois dormant, Collectif Ubique
L’événement La belle au bois dormant, Collectif Ubique Lillebonne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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