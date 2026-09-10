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LA BELLE ET LA BÊTE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

samedi 5 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE
Adresse
156 Bis, Avenue de Lavaur
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
11 11 11 Tarif de base plein tarif

Toulouse

LA BELLE ET LA BÊTE

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-06

Date(s) :
2026-12-05

Il était une fois la Belle et le Bête, une autre facette du célèbre conte qui vous apprend à voir au delà des apparences.
Elle est espiègle et bonne vivante, il est maladroit et sensible. Une rencontre improbable qui promet des étincelles de rire pour toute la famille ! 11  .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Once upon a time, there was *Beauty and the Beast*, another take on the famous fairy tale that teaches you to look beyond appearances.

L’événement LA BELLE ET LA BÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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