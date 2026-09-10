LA BELLE ET LA BÊTE LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
samedi 5 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LA BELLE ET LA BÊTE
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Il était une fois la Belle et le Bête, une autre facette du célèbre conte qui vous apprend à voir au delà des apparences.
Elle est espiègle et bonne vivante, il est maladroit et sensible. Une rencontre improbable qui promet des étincelles de rire pour toute la famille ! 11 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Once upon a time, there was *Beauty and the Beast*, another take on the famous fairy tale that teaches you to look beyond appearances.
L’événement LA BELLE ET LA BÊTE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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