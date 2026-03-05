La Belle Tablée à Niort Niort
6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 49 EUR
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14
Dans un monde où l’on consomme les spectacles assis, séparés, silencieux, La Belle Tablée vous propose autre chose Une soirée à vivre ensemble !
Une grande table, des verres qui trinquent, des voix qui se lèvent, des rires qui circulent…
La Belle Tablée vous offre une soirée conviviale, décalée, festive et mémorable… On mange, on boit, on chante, on danse et on rit ensemble !
La Belle Tablée… Ce n’est pas un spectacle que l’on regarde, c’est une expérience collective que l’on partage… .
6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine labelletablee@symphonia-productions.fr
