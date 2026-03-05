La Belle Tablée à Niort

6 Rue Archimède Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 49 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12 2026-03-13 2026-03-14

Dans un monde où l’on consomme les spectacles assis, séparés, silencieux, La Belle Tablée vous propose autre chose Une soirée à vivre ensemble !

Une grande table, des verres qui trinquent, des voix qui se lèvent, des rires qui circulent…

La Belle Tablée vous offre une soirée conviviale, décalée, festive et mémorable… On mange, on boit, on chante, on danse et on rit ensemble !

La Belle Tablée… Ce n’est pas un spectacle que l’on regarde, c’est une expérience collective que l’on partage… .

6 Rue Archimède Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine labelletablee@symphonia-productions.fr

English : La Belle Tablée à Niort

L’événement La Belle Tablée à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Niort Marais Poitevin