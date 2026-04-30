La Belle Tablée + Dj set Safe Place – Festival Molow Nefs / Machines de l’Ile Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-24 12:00 –

Gratuit : non 30 € / 40 € / 5 € étudiant 30 € normal / 40 € soutien / 5 € étudiant Réservation : https://stereolux.org/agenda/la-belle-tablee-dj-set-safe-place Tout public

Banquet solidaire et gourmande La Belle tablée : Cinq chefs, cinq temps, un banquet végétarien solidaire et gourmand sous les nefs pour faire de la table un espace de création et de partage. Quoi de plus simple et essentiel qu’une assemblée attablée autour d’un repas partagé. Une invitation à prendre place à La belle tablée, le temps d’un banquet pensé comme une expérience collective, sensible et joyeuse. Dans l’esprit participatif du festival, cinq chefs imaginent chacun un temps du repas, en complicité pour certains avec une association partenaire. Cinq rencontres, cinq gestes, cinq récits pour composer un menu en cinq temps où se croisent savoir-faire, engagements et créativité. Une cuisine vivante, attentive aux saisons et aux liens qu’elle tisse. Au cœur du banquet, plusieurs barbecues artistiques s’activent, devenant à la fois outils de cuisson et objets de création, sous le regard d’Eva Prouteau et Nicolas Hérisson, les commissaires d’exposition. Une manière de faire dialoguer geste culinaire et geste plastique, dans un même élan, où la préparation du repas devient aussi une forme de performance. Le menu, entièrement végétarien, inclut une boisson soft offerte, pendant que Benoît et Ségolène du bar Safe Place passent des vinyles pour accompagner la tablée dans une ambiance Molow. Parce que la fête se partage, chaque place achetée contribue à offrir des invitations à des personnes accompagnées par l’association solidaire La Cloche. Un banquet ouvert et généreux, où l’art, la cuisine et les présences composent une œuvre commune. Déjeuner dimanche 24 mai 2026 à 12h (sur réservation) Dans la cadre de Molow (programmation complète sur https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/)

Nefs / Machines de l’Ile Île de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://les-bouillonnantes.com/2026/04/22/molow-ralentir-faire-ensemble/



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