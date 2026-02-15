La bibliambule déploie ses hamacs au Bourgailh, Forêt du Bourgailh, Pessac
La bibliambule déploie ses hamacs au Bourgailh, Forêt du Bourgailh, Pessac samedi 18 avril 2026.
La bibliambule déploie ses hamacs au Bourgailh Samedi 18 avril, 10h00, 14h00 Forêt du Bourgailh Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T10:00:00+02:00 – 2026-04-18T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T14:00:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00
Au programme : contes, récits, secrets et poésies autour de la nature. Installez-vous confortablement dans un hamac ou voyagez en compagnie des bibliothécaires au pays des histoires. Une sélection d’ouvrages pour tous les âges, consacrée au développement durable et à l’environnement, sera également proposée pour prolonger le plaisir de la lecture.
Renseignements : Médiathèque Jacques Ellul – 05 57 93 67 00 – mediatheques@mairie-pessac.fr
Forêt du Bourgailh 160 avenue de Beutre pessac Pessac 33600 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:mediatheques@mairie-pessac.fr »}] La Forêt du Bourgailh, forêt des découvertes avec un espace nature de 110 hectares, vous accueille et vous propose des activités autour de 3 grandes thématiques : la nature, le sport et la famille.
Déjà très fréquentée par les familles, les sportifs et les promeneurs, la Forêt du Bourgailh, avec ses aménagements inaugurés en juillet 2018, a pour ambition de devenir une destination loisirs majeure à l’échelle métropolitaine Horaires d’ouverture 2025 du point d’accueil et des serres tropicales :
Samedi 19 et dimanche 20 avril : de 10h à 13h et de 14h à 19h
À l’occasion du Printemps de la forêt du Bourgailh
Du 21 avril au 2 novembre inclus : les mercredis, week-ends et jours fériés de 14h à 18h
Le site de la forêt du Bourgailh est en accès libre pendant et en dehors de ces horaires.
Dans le cadre du Printemps de la forêt du Bourgailh, la bibliothèque mobile de Pessac s’installe en pleine nature pour une parenthèse littéraire et conviviale.
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