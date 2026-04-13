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La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS

La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS

La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Square des Batignolles

Adresse : 144 bis, rue Cardinet

Ville : 75017 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Venez nous rejoindre au square des Batignolles pour écouter des histoires, lire des BD, feuilleter des magazines ou encore discuter avec l’équipe !

Nous vous attendons dans l’aire de jeux avec abri pour des histoires au grand air et à l’ombre, bien installés sur nos nattes colorées.

(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable : pluie ou canicule)

Du 9 juillet au 27 août, retrouvez-nous chaque jeudi de 10h à 12h
au square des Batignolles (144 bis, rue Cardinet, Paris 17e)
Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Square des Batignolles 144 bis, rue Cardinet  75017 PARIS
+33144691830 https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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