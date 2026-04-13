La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS
La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS jeudi 9 juillet 2026.
Venez nous rejoindre au square des Batignolles pour écouter des histoires, lire des BD, feuilleter des magazines ou encore discuter avec l’équipe !
Nous vous attendons dans l’aire de jeux avec abri pour des histoires au grand air et à l’ombre, bien installés sur nos nattes colorées.
(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable : pluie ou canicule)
Du 9 juillet au 27 août, retrouvez-nous chaque jeudi de 10h à 12h
au square des Batignolles (144 bis, rue Cardinet, Paris 17e)
Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
jeudi
de 10h00 à 12h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-09T13:00:00+02:00
fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00
Square des Batignolles 144 bis, rue Cardinet 75017 PARIS
+33144691830 https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
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