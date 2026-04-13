La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS

Venez nous rejoindre au square des Batignolles pour écouter des histoires, lire des BD, feuilleter des magazines ou encore discuter avec l’équipe !

Nous vous attendons dans l’aire de jeux avec abri pour des histoires au grand air et à l’ombre, bien installés sur nos nattes colorées.

(Attention : les séances peuvent être annulées en cas de météo défavorable : pluie ou canicule)

Du 9 juillet au 27 août, retrouvez-nous chaque jeudi de 10h à 12h

au square des Batignolles (144 bis, rue Cardinet, Paris 17e)

Du jeudi 09 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

jeudi

de 10h00 à 12h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-09T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-16T10:00:00+02:00_2026-07-16T12:00:00+02:00;2026-07-23T10:00:00+02:00_2026-07-23T12:00:00+02:00;2026-07-30T10:00:00+02:00_2026-07-30T12:00:00+02:00;2026-08-06T10:00:00+02:00_2026-08-06T12:00:00+02:00;2026-08-13T10:00:00+02:00_2026-08-13T12:00:00+02:00;2026-08-20T10:00:00+02:00_2026-08-20T12:00:00+02:00;2026-08-27T10:00:00+02:00_2026-08-27T12:00:00+02:00

Square des Batignolles 144 bis, rue Cardinet 75017 PARIS

+33144691830 https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



Afficher la carte du lieu Square des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire

