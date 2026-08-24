La bibliothèque au village retraite rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud
lundi 7 décembre 2026 · rue Edouard Pied · Saint-Aubin-le-Cloud
Informations pratiques
Saint-Aubin-le-Cloud
La bibliothèque au village retraite
rue Edouard Pied Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-07 15:30:00
fin : 2026-12-07 16:30:00
Date(s) :
2026-12-07
Chaque mois les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.
Public adulte .
rue Edouard Pied Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 08
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English : La bibliothèque au village retraite
L’événement La bibliothèque au village retraite Saint-Aubin-le-Cloud a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine