UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

mercredi 28 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  En famille 

Découvrez en famille notre sélection de jeux.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Jacques Demy et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)