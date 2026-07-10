La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-28 15:00 – 17:00

Gratuit : oui En famille

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Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/



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