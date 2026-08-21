La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

La Bibliothèque joue le jeu ! Vendredi 11 décembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00

Venez tester en famille notre sélection de jeux de société pour tous les âges.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

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