AGENDA · Nantes
La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes
vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
La Bibliothèque joue le jeu ! Vendredi 11 décembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00
Venez tester en famille notre sélection de jeux de société pour tous les âges.
Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
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