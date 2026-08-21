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La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

vendredi 11 décembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

La Bibliothèque joue le jeu ! Vendredi 11 décembre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-11T16:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:00:00+01:00

Venez tester en famille notre sélection de jeux de société pour tous les âges.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
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