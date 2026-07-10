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La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes

La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Médiathèque Luce Courville
Adresse
1 Rue Eugène Thomas
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 14:00 – 16:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésJeux de société

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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