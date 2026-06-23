La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes
La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 14:00 – 16:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la ludo-biblio Accoord Bout des PavésJeux de société
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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