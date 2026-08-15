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La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes
mercredi 18 novembre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-18 14:00 – 16:00
Gratuit : oui En famille
Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord BoissièreEn famille, venez découvrir les jeux coups de cœur des ludothécaires.
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/
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