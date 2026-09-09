La bibliothèque universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon, Bibliothèque universitaire Saint-Charles, Marseille

Informations pratiques

La bibliothèque universitaire Saint-Charles, œuvre de Fernand Pouillon Samedi 19 septembre, 09h00 Bibliothèque universitaire Saint-Charles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite immersive de la BU Saint-Charles, œuvre labellisée « Architecture contemporaine remarquable » de Fernand Pouillon, avec découverte des coulisses et de documents patrimoniaux.

Bibliothèque universitaire Saint-Charles Place victor hugo, 13003 Marseille, France Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413550585 https://bu.univ-amu.fr/fr/bibliotheques-universitaires/bu-saint-charles [{« type »: « link », « value »: « https://univ-amu.libcal.com/event/4541795 »}] Métro et bus : arrêt gare Saint-Charles.

Visite immersive de la BU Saint-Charles, œuvre labellisée « Architecture contemporaine remarquable » de Fernand Pouillon, avec découverte des coulisses et de documents patrimoniaux.

©Jean Fondacci