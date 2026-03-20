La Bloum 6-10 ans MJC bréquigny Rennes
La Bloum 6-10 ans MJC bréquigny Rennes mercredi 29 avril 2026.
La Bloum 6-10 ans MJC bréquigny Rennes Mercredi 29 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine
Entrée libre, gratuite, groupes sur réservation
BOUM ! C’est le printemps, dansons et amusons-nous ! Au programme : ateliers danse k-pop, tournois Just Dance, jeux géants en bois, DJ set et goûter ! Pour les groupes, une réservation est demandée.
BOUM ! C’est le printemps, le soleil est là, les fleurs aussi, alors dansons et amusons-nous ensemble !
Au programme : ateliers danse k-pop, tournois Just Dance, jeux géants en bois, boum avec DJ set et goûter !
Pour les groupes, une réservation est demandée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T16:15:00.000+02:00
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https://mjcbrequigny.com/agenda/bloum/
MJC bréquigny 15 Av. Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine