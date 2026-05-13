La boite à fourmis, Muséum d’Histoire naturelle, Perpignan

La boite à fourmis Samedi 23 mai, 15h00 Muséum d’Histoire naturelle Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

« Moi, la fourmi », « Insectes pas si bêtes ».

Depuis quelques années, Matthieu Roffet sillonne les écoles au niveau national avec sa « boîte à fourmis ». En lien avec les services académiques de l’Education nationale, il propose des ateliers avec les fourmis pour parler de nature et de biodiversité.

Muséum d’Histoire naturelle 12 Rue Fontaine-Neuve, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie 33468663368 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/museum-dhistoire-naturelle Installé depuis 1900 dans l’hôtel particulier Çagarriga (XVIe siècle), le Muséum d’Histoire Naturelle de Perpignan allie patrimoine scientifique et architectural. Ancien tribunal révolutionnaire en 1793, l’édifice présente une façade et un vestibule ouvrant sur une cour ornée d’éléments sculptés remarquables : fenêtre moulurée, fronton demi-circulaire, cartouches encadrés de feuillages et d’angelots. À droite, une cage d’escalier du XVIIIe siècle abrite une rampe en fer forgé classée, dont les motifs floraux et feuillus varient à chaque niveau. Témoignage de l’art décoratif ancien, ce décor accompagne l’histoire du musée, né en 1770 au sein de l’université de médecine et devenu muséum en 1840.

« Moi, la fourmi », « Insectes pas si bêtes ».

© la boite à fourmis