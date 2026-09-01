La boîte à surprises A la rencontre de Zoé ! Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven Marignane

Informations pratiques

Marignane

La boîte à surprises A la rencontre de Zoé !

Mercredi 30 septembre 2026.

A 20h. Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

L’association La boîte à surprises vous propose de partager une belle soirée théâtre. Sous la plume de Gilles Ascaride et les traits de la comédienne Marie Fabre, Zoé, la tante de Fanny dans la trilogie de Pagnol, débarque sur scène !

Venez nombreux !

Le spectacle met en regard une construction cohérente où deux écritures féminines se répondent sans alternance systématique. Porté par un duo piano/voix élégant, il explore des thèmes universels tels que l’intime, la liberté et le rapport au monde. Un projet accessible, exigeant dans son écriture, pensé pour la scène et la rencontre avec le public. .

Espace culturel Saint-Exupéry Auditorium Beethoven 53 -55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 61 74 23

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English :

The organization La boîte à surprises invites you to enjoy a wonderful evening at the theater. Written by Gilles Ascaride and starring actress Marie Fabre, Zoé—Fanny’s aunt in Pagnol’s trilogy—takes the stage!

We hope to see many of you there!

L’événement La boîte à surprises A la rencontre de Zoé ! Marignane a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de Marignane