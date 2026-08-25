La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf
lundi 23 novembre 2026 · Betschdorf
Informations pratiques
Betschdorf
La boite aux lettres du Père Noël
19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2026-12-14
Date(s) :
2026-11-23
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] À l’extérieur de la bibliothèque municipale, la boite aux lettres du Père Noël sera mise en place et ce dernier prendra le temps de répondre à toutes les lettres.
La boîte aux lettres du Père Noël sera mise en place à l’extérieur de la bibliothèque. Le Père Noël prendra le temps de répondre à toutes les lettres ! 0 .
19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Outside the public library, Santa’s letterbox will be set up, and he’ll take the time to answer all the letters.
L’événement La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
À voir aussi à Betschdorf (Bas-Rhin)
- Fête du cheval Betschdorf 13 septembre 2026
- Dis, tu me racontes une histoire ? Betschdorf 7 octobre 2026
- Shopping de Noël Betschdorf 15 novembre 2026
- Conte de Noël La vieille boîte de Monsieur Walter Betschdorf 5 décembre 2026
- Marché de Noël Betschdorf 12 décembre 2026