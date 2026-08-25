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AGENDA · Betschdorf

La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf

lundi 23 novembre 2026 · Betschdorf

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
lundi 14 décembre 2026
Adresse
19 rue du Stade
Ville
67660 Betschdorf
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Betschdorf

La boite aux lettres du Père Noël

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-23
fin : 2026-12-14

Date(s) :
2026-11-23

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] À l’extérieur de la bibliothèque municipale, la boite aux lettres du Père Noël sera mise en place et ce dernier prendra le temps de répondre à toutes les lettres.
La boîte aux lettres du Père Noël sera mise en place à l’extérieur de la bibliothèque. Le Père Noël prendra le temps de répondre à toutes les lettres ! 0  .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70  bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Outside the public library, Santa’s letterbox will be set up, and he’ll take the time to answer all the letters.

L’événement La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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