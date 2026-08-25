Informations pratiques

Betschdorf

La boite aux lettres du Père Noël

19 rue du Stade Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-23

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-11-23

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] À l’extérieur de la bibliothèque municipale, la boite aux lettres du Père Noël sera mise en place et ce dernier prendra le temps de répondre à toutes les lettres.

La boîte aux lettres du Père Noël sera mise en place à l’extérieur de la bibliothèque. Le Père Noël prendra le temps de répondre à toutes les lettres ! 0 .

19 rue du Stade Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 70 bliomun.betschdorf@wanadoo.fr

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Outside the public library, Santa’s letterbox will be set up, and he’ll take the time to answer all the letters.

L’événement La boite aux lettres du Père Noël Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte