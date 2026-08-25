Informations pratiques

Betschdorf

Marché de Noël

12 rue du Bannholz Betschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-12 14:30:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Venez découvrir le marché de Noël où divers exposants se retrouveront pour vous montrer leurs créations. Dans une ambiance musicale, appréciez des gourmandises de Noël et participez à de nombreuses activités !

[NOEL EN OUTRE FORET] Venez découvrir le marché de Noël où divers exposants se retrouveront pour vous montrer leurs créations. Dans une ambiance musicale, appréciez vin chaud, soupe, bretzels et autres gourmandises de Noël. Participez à de nombreuses activités comme des balades à poney, un quiz familial autour des contes et légendes de Noël, une pièce de théâtre sur le thème de Peter Pan qui voyage dans le monde et accueillez le père Noël pour sa visite traditionnelle de fin de journée ! 0 .

12 rue du Bannholz Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 48 00 mairie.infos@betschdorf.com

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English :

[NOËL EN OUTRE-FORÊT] Come and discover the Christmas market, where various exhibitors will be on hand to show you their creations. In a musical atmosphere, enjoy Christmas treats and take part in numerous activities!

L’événement Marché de Noël Betschdorf a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte