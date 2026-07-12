La Bouche Cabaret Palais Galliera – musée de la Mode de Paris Paris

samedi 25 juillet 2026 · Palais Galliera - musée de la Mode de Paris · Paris

Informations pratiques

« Strass, souffle et insoumission »

Avec La Bouche – Soa de Muse, Mascare*, Bili Bellegarde et Grand Soir – investissent le cabaret comme un espace de parole directe et de plaisir partagé. Drag, chant, présence scénique : dans la sublime cour d’honneur du Palais Galliera, tout s’entrelace dans une soirée affranchie des codes, portée par un élan de liberté. Si les performances se renouvellent constamment selon l’actualité, toutes restent liées par une essence commune : une imagination sensuelle, punk, pop, sincère, poétique et politique. De Sexy Sushi à Céline Dion, en passant par Michel Berger ou Malavoi, la musique surgit comme par surprise, puis disparaît pour laisser place au texte ou au silence. L’humour circule, tantôt mordant, tantôt tendre, mais toujours dans le mille. Plus qu’un numéro, La Bouche est une rencontre : un cabaret vivant et jubilatoire.

* Le 25.07, Mascare sera remplacée par Nour Gebrael (Derviche contemporain) et Pierre Et La Rose.

En partenariat avec le Palais Galliera, musée de la Mode de Paris et Paris Musées

Avec Mascare, Soa de Muse, Bili Bellegarde et Grand Soir.

Du vendredi 24 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

vendredi, samedi, dimanche

de 21h00 à 23h00

payant

De 15 à 28 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-27T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-24T21:00:00+02:00_2026-07-24T23:00:00+02:00;2026-07-25T21:00:00+02:00_2026-07-25T23:00:00+02:00;2026-07-26T21:00:00+02:00_2026-07-26T23:00:00+02:00

Palais Galliera – musée de la Mode de Paris 10 avenue Pierre 1er de Serbie 75016 Paris

https://www.parislete.fr/fr/le-programme/la-bouche-cabaret



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