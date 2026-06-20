La Boup’ Handi-sport Salle du Bocage Le Boupère

Informations pratiques

Le Boupère

La Boup’ Handi-sport

Salle du Bocage Rue Henri de la Rochejacquelin Le Boupère Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Boup’ Handi-sport organise sa traditionnelle course solidaire

Le samedi 11 juillet sur le site de la salle du Bocage au Boupère, vivez la 12ème édition de la Boup’ Handi-sport.

Au programme

1 circuit de 24km et un de 12 km, en solo ou avec une joëlette avec des départs respectifs à 9H30 et 10H00.

La marche solidaire d’environ 6km en marchant ou en courant, en solo ou avec une joëlette, le départ est prévu à 10h15.

L’après-midi sera animé avec des jeux dans une ambiance conviviale. La journée se terminera avec un concert du groupe Mano pour clôturer cette belle journée.

Restauration rapide sur place prévue le midi.

Repas le soir sur réservation 18€ pour les Adultes et 7€ pour les Enfants. .

Salle du Bocage Rue Henri de la Rochejacquelin Le Boupère 85510 Vendée Pays de la Loire bouphandisport@gmail.com

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English :

La Boup’ Handi-sport is organizing its traditional charity run

L’événement La Boup’ Handi-sport Le Boupère a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges