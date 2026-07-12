Informations pratiques

Capdenac

La boutique éphémère de la Tour à Capdenac-Le-Haut

Le Donjon Capdenac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:30:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29

La boutique éphémère vous ouvre à nouveau ses portes dans la tour de Capdenac le Haut , l’un des plus beaux villages de France et vous propose une exposition vente d'artisanat d'art ! De beaux objets artistiques, utilitaires ou décoratifs vous attendent.

La boutique éphémère vous ouvre à nouveau ses portes dans la tour de Capdenac le Haut , l’un des plus beaux villages de France et vous propose une exposition vente d'artisanat d'art ! De beaux objets artistiques, utilitaires ou décoratifs vous attendent.

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Le Donjon Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 82 00 50 48 vantaux.francoise@wanadoo.fr

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English :

The %E9ph%E9m%E8re boutique is once again opening its doors in the tower of Capdenac-le-Haut, one of the most beautiful villages in France, and invites you to an exhibition and sale of fine crafts! Beautiful artistic, functional, and decorative items await you.

L’événement La boutique éphémère de la Tour à Capdenac-Le-Haut Capdenac a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Figeac