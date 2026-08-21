La Braderie des déclassés : des trésors à petits prix !, Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs

Informations pratiques

La Braderie des déclassés : des trésors à petits prix ! Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Participez à l’événement incontournable du réseau des bibliothèques de Bièvre Isère : une grande vente de documents déclassifiés (livres, BD, CD) à prix mini, avec tout au long de la journée : concert, spectacle, jeux et autres surprises ! Une occasion unique de chiner, s’amuser et partager un moment culturel et festif !

Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 1 route de la Daleure, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476939478 http://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ Parking, accès peronnes à mobilité réduite

Biblis en folie 2026

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