la branichapelloise La Chapelle-de-Brain
la branichapelloise La Chapelle-de-Brain samedi 4 juillet 2026.
La Chapelle-de-Brain
la branichapelloise
RUE DES COQUELICOTS La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
LA BRANICHAPELLOISE fête ses 50 ans d’union. Une fête communale ralliant nos deux bourgs avec des navettes petit train et calèches. Plein d’activités sont proposées, restauration, marché, expositions, jeux en bois, structure gonflable, manège … et pour finir feu d’artifice et soirée 80’s. .
RUE DES COQUELICOTS La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 47 67 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement la branichapelloise La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON
À voir aussi à La Chapelle-de-Brain (Ille-et-Vilaine)
- Sortie decouvertes des Plantes sauvages place des ormeaux La Chapelle-de-Brain 4 juillet 2026
- Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 7 juillet 2026
- Atelier Statuette Néolithique Maison Néolithique La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 4 août 2026
- Atelier sifflet néolithique Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 11 août 2026
- Atelier poterie à la Maison néolithique de La Chapelle de Brain La Chapelle-de-Brain 18 août 2026