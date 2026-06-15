La Chapelle-de-Brain

la branichapelloise

RUE DES COQUELICOTS La Chapelle-de-Brain Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

LA BRANICHAPELLOISE fête ses 50 ans d’union. Une fête communale ralliant nos deux bourgs avec des navettes petit train et calèches. Plein d’activités sont proposées, restauration, marché, expositions, jeux en bois, structure gonflable, manège … et pour finir feu d’artifice et soirée 80’s. .

RUE DES COQUELICOTS La Chapelle-de-Brain 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 47 67 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement la branichapelloise La Chapelle-de-Brain a été mis à jour le 2026-06-15 par OT PAYS DE REDON