La Bretagne contée Musée de Bretagne Rennes 19 novembre 2025 – 24 avril 2026 Ille-et-Vilaine

gratuit

Une balade contée pour découvrir le musée et ses secrets, à travers la découverte des personnages fantastiques des légendes bretonnes : lavandières, sirènes et autres créatures mystérieuses.

En famille, de 4 à 8 ans. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Tickets à retirer à l’accueil du musée le jour même.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-19T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-04-24T16:45:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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