La Bretagne de 1850 à nos jours Musée de Bretagne Rennes samedi 4 octobre 2025.

La Bretagne de 1850 à nos jours Musée de Bretagne Rennes 4 octobre 2025 – 23 août 2026 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Comment fait-on du beurre en 1850 ? Qui sont les Penn Sardin ? Pourquoi les autoroutes sont-elles gratuites en Bretagne ?

Pour le savoir, laissez-vous embarquer dans l’histoire de la Bretagne depuis le 19e siècle, avec son développement entre activités de la mer, de la terre, et des villes puis la traversée des deux guerres mondiales. La visite se termine sur la Bretagne de ces 50 dernières années et ses spectaculaires mutations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-23T17:00:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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