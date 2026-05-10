La Bretagne en images L’Acousti’k Miniac-Morvan Vendredi 22 mai, 20h30 Gratuit

dans le cadre de Minia fétt la Bertègn

**Grande soirée cinéma** avec **Rimiaos en drao,** film d’animation en gallo (58 mn) et **Kan Ha Diskan**, documentaire en français de Violaine Dejoie-Robin (53 mn).

Avec la présence de l’**Office Public de la Langue Bretonne (OPLB)**

[https://www.brezhoneg.bzh/](https://www.brezhoneg.bzh/)

### Rimiaos en drao

Film d’animation en gallo (58 mn)

Rimiaos en drao (Un conte peut en cacher un autre, en français) est une adaptation animée des contes de Roald Dahl, mettant en scène des versions revisitées et humoristiques des contes de fées classiques. Le film rassemble plusieurs personnages bien connus, mais dans des rôles souvent surprenants. La narration commence avec l’histoire du Petit Chaperon Rouge, qui fait une rencontre inattendue avec un loup, et se poursuit avec l’inclusion de personnages d’autres contes comme Cendrillon et Blanche-Neige. L’intrigue met en lumière des retournements de situation, du cynisme et un humour noir, tout en déconstruisant les contes traditionnels.

Un conte décalé où les classiques sont revisités.

### Kan Ha Diskan

Documentaire (en français) de Violaine Dejoie-Robin (53 mn)

Chant et contre-chant sont la base de la pratique vocale en Bretagne, qu’il s’agisse de chants de travail, de fête, ou de simples mélodies que l’on entonne en marchant. Où et comment chantait-on ? Comment se transmettait le répertoire ? Les textes et les mélodies étaient-ils interchangeables ? Qu’appréciait-on dans un bon chanteur ? Le film de Violaine Dejoie-Robin répond à toutes ces questions.

Pour nous faire revivre le kan ha diskan dans sa réalité campagnarde du début du XXème siècle, Yann Fanch Kemener interroge les vieux musiciens : Manuel Kerjean et Bastien Guern, Valentine Colletier, Yves et Robert Le Bastard, Catherine Duro et Yvonne Guesdon, les soeurs Goadec et les frères Morvan.

L’évocation d’une époque révolue à travers des photos anciennes, des bouts de films muets, donne à leurs chants un côté particulièrement émouvant. Mais les plus beaux moments sont sans doute ces longs plans séquences autour d’une table de ferme et d’un verre de calva, où le mot, le regard, le geste, jusqu’à l’inclinaison de la casquette expriment l’harmonie d’un monde que l’on dit « en voie de disparition ».

Il y a heureusement des Yann Fanch Kemener et des Annie Ebrel pour le perpétuer.

Infos pratiques

—————

* Vendredi 22 mai 2026 à 20h30

* Ouverture des portes à 20h00

* L’Acousti’k, 2 rue des Ajoncs d’or, 35540 Miniac-Morvan

* Pour tous publics

* Gratuit

Minia fétt la Bertègn

———————

La Fête de la Bretagne permet chaque année aux bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et célébrer leur région dans toutes ses singularités.

La Commune de Miniac-Morvan s’associe à cet événement en proposant plusieurs temps forts.

[https://www.miniac-morvan.fr/](https://www.miniac-morvan.fr/)

[https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf](https://www.miniac-morvan.fr/wp-content/uploads/2026/03/2026-05-minia-fett-la-bertegn-cp.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T23:00:00.000+02:00

1

https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.miniac-morvan.fr/ 02 99 58 51 77

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

