La bricolothèque : fabriquer en s’amusant, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Créativité, expériences, recyclage, activités manuelles, inventivité. Découvertes de pratiques artistique, de techniques d’illustrations, bricolages. A chaque fois les participants repartent avec un objet, un dessin et peut-être un livre.

Atelier à destination des familles.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr

Atelier créatif pluridisciplinaire autour du recyclage

Magnific