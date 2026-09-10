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La bricolothèque : fabriquer en s’amusant, Bibliothèque Maurepas, Rennes

mercredi 14 octobre 2026 · Bibliothèque Maurepas · Rennes

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Maurepas
Adresse
32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

La bricolothèque : fabriquer en s’amusant Mercredi 14 octobre, 16h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-14T16:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:30:00+02:00

Créativité, expériences, recyclage, activités manuelles, inventivité. Découvertes de pratiques artistique, de techniques d’illustrations, bricolages. A chaque fois les participants repartent avec un objet, un dessin et peut-être un livre.
Atelier à destination des familles.

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Atelier créatif pluridisciplinaire autour du recyclage

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