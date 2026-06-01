La Brise de la pastille Galapiat Cirque- Moïse Bernier La Mutante Lannion
La Brise de la pastille Galapiat Cirque- Moïse Bernier La Mutante Lannion vendredi 26 juin 2026.
Lannion
La Brise de la pastille Galapiat Cirque- Moïse Bernier
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Apre`s 7 ans et 250 dates, le clown tourmente´ et attachant de La Brise de la Pastille revient dans une nouvelle version. La Brise a e´volue´ mais son souffle est intact l’arrive´e spectaculaire de ce clown, son texte percutant et poe´tique, une nouvelle musicienne a` ses co^te´s, mais aussi d’autres surprises et rencontres…
L’e´quipe continue a` flirter au bord du vide, de l’introspection a` la transe, pour s’interroger, se de´couvrir, se surprendre… Une re-cre´ation pour prendre des risques autrement et inviter chaque spectateur·ice a` transfigurer l’espace et le moment pre´sent.
Issu du collectif multi-talents Galapiat Cirque (Risque Ze´rO, Parasites…), Moi¨se Bernier prome`ne depuis des anne´es son clown agile, exube´rant et tellement attachant, spe´cialiste du ma^t chinois, qu’il a de´cide´ de la^cher en 2025… Une page se tourne ! Il est accompagne´ en musique par Lison Couvreur, qui prolongent avec virtuosite´ les e´tats d’a^me de ce clown tourmente´…
Un spectacle Galapiat Cirque de Moi¨se Bernier Cirque dans l’espace public.
18h Spectacle LA BRISE DE LA PASTILLE
55 minutes / 5 € / Tout public a` partir de 6 ans
19h JULIA HENDERSONS Dj set TBC
21h Diffusion du MATCH FRANCE-NORVÈGE .
La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La Brise de la pastille Galapiat Cirque- Moïse Bernier Lannion a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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