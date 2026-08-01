La Broc’Art de TEM TEM espace d’art contemporain Goviller

Informations pratiques

Goviller

La Broc’Art de TEM

TEM espace d’art contemporain 55 Grand rue Goviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Plus d’une trentaine d’artistes vous attendent pour ce vide atelier annuel . Venez dénicher des œuvres et matériel (objets, outils) à petits prix dans cette ancienne ferme lorraine et son jardin de vivaces.

L’exposition collective L’art en campagne (34ème édition) , installée dans le lieu jusqu’au 4 octobre, sera également ouverte au publicTout public

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TEM espace d’art contemporain 55 Grand rue Goviller 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 66 66 58

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English :

More than thirty artists are waiting for you at this annual studio sale. Come discover artwork and supplies (objects, tools) at low prices in this former Lorraine farmhouse and its perennial garden.

The group exhibition *L’art en campagne* (34th edition), on view at the venue through October 4, will also be open to the public.

L’événement La Broc’Art de TEM Goviller a été mis à jour le 2026-08-04 par OT DU PAYS DU SAINTOIS