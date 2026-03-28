La bulle enchantée, concert pour petit voyageur Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

La bulle enchantée, concert pour petit voyageur

Dimanche 15 novembre 2026 à partir de 10h et à partir de 11h15. Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Le Divadlo se veut être l’un des pionniers sur Marseille en matière de spectacles très jeune public.

Une bulle vole, une bulle s’envole dans un voyage musical autour de la terre accompagnée d’un drôle de petit bonhomme. Ensemble ils vont parcourir un monde de découvertes, de rencontres et d’aventures musicales.



Dans un savoureux mélange de chansons d’ici et d’ailleurs, ce duo de musiciens proposent une interaction joyeuse avec le public qui est invité à participer.



La part belle est mise sur la découverte d’instruments atypiques comme l’accordéon, la contrebasse et quelques surprises. .

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Divadlo aims to be one of Marseille’s pioneers in the field of performances for very young audiences.

L’événement La bulle enchantée, concert pour petit voyageur Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille