La Buvette Atelier dessin par Medhi Buvette piscine Dieulefit
dimanche 19 juillet 2026 · Buvette piscine · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
La Buvette Atelier dessin par Medhi
Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Atelier dessin par Medhi (10€ par personne, sur réservation) suivi du concert de Rom (live électro, acoustique)
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Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 72 39 kolinabassi@gmail.com
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English :
Drawing workshop led by Medhi (10? per person, by reservation) followed by a concert by Rom (live electronic and acoustic music)
L’événement La Buvette Atelier dessin par Medhi Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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