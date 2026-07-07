La Buvette Atelier dessin par Medhi Buvette piscine Dieulefit

Informations pratiques

Dieulefit

La Buvette Atelier dessin par Medhi

Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Atelier dessin par Medhi (10€ par personne, sur réservation) suivi du concert de Rom (live électro, acoustique)

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Buvette piscine 1 Rue de la Piscine Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 62 72 39 kolinabassi@gmail.com

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English :

Drawing workshop led by Medhi (10? per person, by reservation) followed by a concert by Rom (live electronic and acoustic music)

L’événement La Buvette Atelier dessin par Medhi Dieulefit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux