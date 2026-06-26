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La buvette ludique Parc de la Meta Nantes

La buvette ludique Parc de la Meta Nantes

La buvette ludique Parc de la Meta Nantes mercredi 26 août 2026.

Lieu : Parc de la Meta

Adresse : rue de l'Étang

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

La ludothèque Accoord de Bellevue sort de ses murs pour vous proposer sous les pins du Parc de la Méta des jeux pour petits et grands, collaboratifs, d’éveil, d’action, de réflexion… il y en aura pour tous les goûts !

Parc de la Meta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100


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