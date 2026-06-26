La buvette ludique Parc de la Meta Nantes
La buvette ludique Parc de la Meta Nantes mercredi 26 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
La ludothèque Accoord de Bellevue sort de ses murs pour vous proposer sous les pins du Parc de la Méta des jeux pour petits et grands, collaboratifs, d’éveil, d’action, de réflexion… il y en aura pour tous les goûts !
Parc de la Meta Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
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