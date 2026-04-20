Montblanc

LA CABANE À HISTOIRES L’HEURE DU CONTE

Place du Château Vieux Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

La Médiathèque de Montblanc propose un moment de lecture et de jeu pour les enfants, où les albums prennent vie et transforment l’espace en un univers magique et ludique, dans une cabane enchantée !

La Médiathèque vous invite à l’heure du conte, dans la cabane à histoires ! Un endroit où les enfants sont invités à partager un moment, dans une cabane cachée dans les arbres, pour jouer et se laisser aller au plaisir de la lecture. Au fil des pages, comme par enchantement, les illustrations semblent prendre vie et s’animer et transforment l’espace en un univers magique et ludique. .

Place du Château Vieux Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 09 78 61 mediatheque@mairie-montblanc.fr

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English :

The Montblanc Médiathèque offers a moment of reading and play for children, where albums come to life and transform the space into a magical and playful universe, in an enchanted cabin!

L’événement LA CABANE À HISTOIRES L’HEURE DU CONTE Montblanc a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34