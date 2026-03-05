LA CAFETERA ROJA + CHÂMADE – Fiest’agitée Bal à Aude Trèbes Samedi 9 mai, 20h30 PRÉVENTE EN LIGNE : normal 14 € / solidaire 16 € (hors frais de loc.) – SUR PLACE : normal 17 € / solidaire 19 € / réduit 12 € (adhérent·e·s Music’al Sol et structures partenaires, demandeur·se·s d’emploi, bénéficiaires AAH et RSA) – 12 ans gratuit

Pour cette dernière date de notre saison au Bal à Aude, ce sera aussi l’un des derniers concerts d’un des groupes mythiques de la scène underground française : La Cafetera Roja ! Depuis plus de 15 ans ce groupe a l’habitude de retourner les dancefloor d’Europe alors on n’allait pas les laisser quitter la scène sans les inviter chez nous et fêter avec eux à Trèbes, leur super carrière ! Préparez-vous pour une soirée pleine des langues aux sonorités d’ailleurs et au doux parfums de voyage, mais avec de l’intensité, de l’énergie pour vous faire danser au rythme du soleil de ce joli mois de mai. De l’engagement dans les textes, des valeurs partagées avec ces groupes qui ont la fête chevillée au corps et qui comptent bien partager avec vous la passion de la musique ! De la joie en veux-tu en voilà, pour vous faire chavirer et sourire tout le long de cette soirée Fiest’agitée ! Viens fêter l’arrivée de l’été avec nous !

Ouverture des portes dès 20h30

CHÂMADE – 21h

Ska dub funk hip hop

Groupe festif fondé en 2023 dans le sud de l’île de La Réunion, celui-ci mélange habilement ska, dub, funk et hip hop. Fin 2024 le projet prend un nouveau départ avec une nouvelle équipe dans la Haute Vallée de l’Aude. Des textes engagés, décapants, drôles et poétiques, livrés avec panache, qui attisent et mettent en liesse les foules !

Car la formation combine le côté acoustique et festif avec la puissance de l’électronique et la drôlerie de personnages hauts en couleurs. Depuis juin 2025 la formation finalise son set (résidence au EL Médiator), part à l’assaut des scènes et fédère un public toujours plus nombreux. Elle travaille actuellement sur un EP qui sortira courant 2026.

Youtube [https://www.youtube.com/@Châmade11100](https://www.youtube.com/@Châmade11100)

Facebook [https://www.facebook.com/profile.php?id=61576672317425&sk=about](https://www.facebook.com/profile.php?id=61576672317425&sk=about)

En écoute [https://soundcloud.com/chamade11](https://soundcloud.com/chamade11)

LA CAFETERA ROJA – 22h30

Jam style multiculturel

Depuis une quinzaine d’années, ce groupe multiculturel (France, Autriche, Espagne…), à l’indéboulonnable romantisme européen, né des quartiers bigarrés de Barcelone, bout toujours, et distingue inlassablement le bon grain de l’ivraie. De quoi perpétuer son délicieux fumet : un esperanto musical, une musique polyglotte (anglais, espagnol, catalan, allemand…) qui carbure à l’espoir et à la passion, une énergie contagieuse, de chair et de sueur, qui fout le feu aux planchers… Et surtout un refus forcené des étiquettes – ni rock, ni trip hop, ni reggae, ni rap, ni chanson, ni jazz, ni latino, et un peu tout cela à la fois. Un terme pourrait « peut-être » résumer leur bouillon multivitaminé : « jam style »… Mais est-ce vraiment nécessaire d’entraver leur indomptable liberté ?

Après des débuts aux couleurs trip-hop, sur les traces de Morcheeba et Massive Attack, le groupe a gagné en électricité, en intensité : une musique plus vivante, joyeuse et solaire, davantage up-tempo. La cafetière rouge ne saurait se reposer sur son seul argument festif. Se trame en sous-texte, un tenace combat poétique et politique, loin de tout cynisme, qu’exprime cet assumé « groupe de lovers » : « À rebours de notre époque, en contrepied des peurs et des replis sur soi, nous prônons l’amour : notre façon de résister… Nous essayons de nous reconnecter à une dimension davantage humaine, de raviver l’énergie, l’étincelle qui circule entre les gens, de susciter du dialogue et du lien », martèle Aurélia. Et sur leur chemin de bohème, dans l’instant présent avec eux, nous partageons bien volontiers leurs vibrations humanistes… une tasse de café à la main !

Facebook www.facebook.com/lacafeteraroja

Instagram www.instagram.com/lacafeteraroja

Youtube www.youtube.com/user/CafeteraRoja

Web www.lacafeteraroja.com

Sur place : Petite restauration & buvette produits bios et/ou locaux · parking PMR · CareZone · protections auditives · CB acceptée

Si vous venez de loin : pour cell·eux qui viennent en camion, possibilité de dormir sur les parkings de la zone d’activité, pour les autres il y a des hôtels dans le coin. Covoiturage possible sur [https://www.facebook.com/groups/524526560153740](https://www.facebook.com/groups/524526560153740) et [https://mobil.aude.fr/](https://mobil.aude.fr/)

Lieu : Salle Bal à Aude (ZA de Sautès, derrière la Chambre de l’Agriculture) – 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes

Date : le 9 mai dès 20h30

04 68 10 41 28 – [https://linktr.ee/musicalsol11](https://linktr.ee/musicalsol11)

[infos@musicalsol.fr](mailto:infos@musicalsol.fr)

Billetterie : [https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/fiest-agitee-chamade-et-la-cafetera-roja](https://billetterie.festik.net/musicalsol/product/fiest-agitee-chamade-et-la-cafetera-roja)

Pass Culture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T23:59:00.000+02:00

Bal à Aude 22, rue de l’Industrie 11800 Trèbes Trèbes 11800 Aude



