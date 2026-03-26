TOULOUSE EN PÉNICHE ESCALE À TRÈBES

Trèbes Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

L’AOP Minervois à l’abordage de la ville rose du 7 au 16 mai.

Les vignerons du Minervois font escale à Trèbes lors de leur évènement Toulouse en péniche . L’objectif est de rallier le Minervois à Toulouse, en péniche, de faire du transport de vin et des soirées lors de chaque escale.

Trois points de chargement en Minervois Le Somail le 7/05, Homps le 9/05, Trèbes le 12/05.

Un point de déchargement Castelnaudary le 14/05.

Livraison sur Toulouse le 16/05.

Livraison clients pros et particuliers.

A partir de 17h, arrivée de la péniche Le Tourmente , amarrage avenue Pierre Curie au niveau de l’esplanade face à l’Office du tourisme, chargement et déchargement de vin depuis la péniche.

A partir de 18h, dégustation de vins AOP Minervois en présence des vignerons aux abords de la péniche

A partir de 20h, soirée So Tastes dans le ou les restaurants partenaires

Une soirée So Tastes c’est Le laboratoire épicurien des vignerons du Minervois ! Une carte des vins 100% Minervois, dégustation en présence des vignerons, Tastes (tapas) imaginés par le restaurant et ambiance musicale.

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Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 27 80 00

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English :

The Minervois PDO boards the Ville Rose from May 7 to 16.

The Minervois winegrowers are stopping off in Trèbes for their Toulouse en péniche event. The aim is to sail from the Minervois to Toulouse by barge, with wine transport and evening events at each port of call.

Three loading points in the Minervois: Le Somail on May 7, Homps on May 9, Trèbes on May 12.

One unloading point: Castelnaudary on 14/05.

Delivery to Toulouse on 16/05.

Delivery to professional and private customers.

From 5pm, arrival of the barge Le Tourmente , mooring on avenue Pierre Curie at the esplanade opposite the Tourist Office, loading and unloading of wine from the barge.

From 6pm, wine tasting of AOP Minervois wines in the presence of the winemakers alongside the barge

From 8pm, So Tastes evening in one or more partner restaurants

A So Tastes evening is: the epicurean laboratory of Minervois winemakers! A 100% Minervois wine list, tastings in the presence of the winemakers, Tastes (tapas) imagined by the restaurant and musical ambiance.

L’événement TOULOUSE EN PÉNICHE ESCALE À TRÈBES Trèbes a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme