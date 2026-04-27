PIANO FURIOSO Trèbes
PIANO FURIOSO Trèbes jeudi 21 mai 2026.
Trèbes
PIANO FURIOSO
rue de l’industrie Trèbes Aude
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 20:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
[CONCERT] Quand le classique devient complètement fou “Piano Furioso” arrive à Trèbes !
Préparez-vous à une soirée hors du commun avec Piano Furioso opus 2 , le spectacle aussi virtuose que déjanté de Gilles Ramade, co-écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari !
Pianiste, chanteur, comédien… Gilles Ramade casse les codes du classique avec un show insolent, surprenant et totalement inclassable !
Entre Johann Sebastian Bach, Ray Charles et Serge Gainsbourg, il embarque toutes les générations dans un tourbillon de rires et de musique
Un spectacle déluré, saisissant et accessible à tous !
Réservations accueil mairie
Ne manquez pas ce moment unique entre humour et virtuosité !
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rue de l’industrie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 60 89
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English :
[CONCERT] When classical music goes completely mad: ?Piano Furioso? comes to Trèbes!
Get ready for an evening out of the ordinary with Piano Furioso opus 2 , Gilles Ramade’s virtuoso, madcap show, co-written and directed by Jérémy Ferrari!
Pianist, singer, actor? Gilles Ramade breaks classical codes with a show that’s cheeky, surprising and totally unclassifiable!
From Johann Sebastian Bach to Ray Charles and Serge Gainsbourg, he takes all generations on a whirlwind of laughter and music
A wild, gripping show accessible to all!
Reservations at Town Hall
Don’t miss this unique blend of humor and virtuosity!
L’événement PIANO FURIOSO Trèbes a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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