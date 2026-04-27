Trèbes

PIANO FURIOSO

rue de l’industrie Trèbes Aude

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 20:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

[CONCERT] Quand le classique devient complètement fou “Piano Furioso” arrive à Trèbes !

Préparez-vous à une soirée hors du commun avec Piano Furioso opus 2 , le spectacle aussi virtuose que déjanté de Gilles Ramade, co-écrit et mis en scène par Jérémy Ferrari !

Pianiste, chanteur, comédien… Gilles Ramade casse les codes du classique avec un show insolent, surprenant et totalement inclassable !

Entre Johann Sebastian Bach, Ray Charles et Serge Gainsbourg, il embarque toutes les générations dans un tourbillon de rires et de musique

Un spectacle déluré, saisissant et accessible à tous !

Réservations accueil mairie

Ne manquez pas ce moment unique entre humour et virtuosité !

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rue de l’industrie Trèbes 11800 Aude Occitanie +33 4 68 78 60 89

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English :

[CONCERT] When classical music goes completely mad: ?Piano Furioso? comes to Trèbes!

Get ready for an evening out of the ordinary with Piano Furioso opus 2 , Gilles Ramade’s virtuoso, madcap show, co-written and directed by Jérémy Ferrari!

Pianist, singer, actor? Gilles Ramade breaks classical codes with a show that’s cheeky, surprising and totally unclassifiable!

From Johann Sebastian Bach to Ray Charles and Serge Gainsbourg, he takes all generations on a whirlwind of laughter and music

A wild, gripping show accessible to all!

Reservations at Town Hall

Don’t miss this unique blend of humor and virtuosity!

L’événement PIANO FURIOSO Trèbes a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme