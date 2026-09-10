« LA CANDEUR, AU DELÀ DES RUINES », Louise Emö / Luna Julien Escobar – Silencio Compagnie, Théâtre Jules Julien, Toulouse

Informations pratiques

« LA CANDEUR, AU DELÀ DES RUINES », Louise Emö / Luna Julien Escobar – Silencio Compagnie Vendredi 20 novembre, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Tarif plein : 25€ / Tarifs réduits : 9€, 12€, 13€, 14€, 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T19:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:00:00+01:00

Billetterie sur le site du Théâtre Sorano : https://hub-sor.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229896611071

Vendredi 20 et samedi 21 novembre 2026 à 19h

Durée : 1 heure | À partir de 12 ans

Un matin, au réveil, les habitant·es d’une petite ville de France réalisent que tous les enfants ont disparu. Tous, sauf un. C’est le point de départ d’une enquête fantasque et tragique racontée par celui qui reste, Jasper, enfant mi-prodige mi-maudit.

Dans ce solo à la langue acérée apparaît toute une galerie de personnages bousculés par la catastrophe : Madame K, l’enquêtrice acerbe, Michel, le chauffeur de bus, ou encore Justine, la mère qui demande justice, autant d’adultes sans boussole dans ce nouveau monde sans enfance.

Porté par la volonté de questionner nos certitudes, le spectacle joue avec les codes du conte fantastique et du fait divers et tisse le portrait d’une génération pas si désenchantée.

DISTRIBUTION

Jeu et mise en scène : Luna Julien Escobar

Texte : Louise Emö

Regards extérieurs : Manon Roussillon et Théodore Oliver

Scénographie : Noémie Roturier

Création Sonore : Aurel Garçia

Création Lumière : Zacharie Bouganim

Photos et Vidéos : Malik Lassoued

MENTIONS OBLIGATOIRES

Production : Silencio Compagnie

Coproductions : Le Théâtre Jules Julien (31) et le Lieu Neuf Neuf (31)

Accueil en résidence : Le Théâtre Sorano (31) le Théâtre du Pont Neuf (31) La Cave Poésie (31), le Centre culturel Alban Minville (31), le Centre Culturel Angonia – Martres Tolosane, La Fabrique Francophone (Cahors)

Création soutenue par la Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Mairie de Toulouse.

Lauréat de l’Aide National à la mise en scène de l’Association SACD-Beaumarchais.

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] [{« link »: « https://hub-sor.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229896611071 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ En partenariat avec le Théâtre Sorano, dans le cadre du Festival Supernova theatre spectaclevivant

Silencio Cie