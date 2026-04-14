La cantine des évidences, Tiers-lieu des évidences, Bachy

La cantine des évidences Vendredi 17 avril, 12h00 Tiers-lieu des évidences Nord

Adhésion à partir de 1 €/an prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T12:00:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T12:00:00+02:00 – 2026-04-17T14:00:00+02:00

L’équipe de la cantine associative vous accueille chaque vendredi midi avec le sourrire mais surtant avec une cuisine faite maison avec des produits locaux et de saison. Nous sommes aussi très fiers de pouvoir utiliser les légumes et fruits qui poussent derrière la ferme grâce à la nature.

Un plat unique à 10 euros et sa déclinaison végétarienne, une entrée et dessert à 3 euros chacun ; quoi demander de plus ? Du pain bio pétri à la main avec du blé produit dans la Région.

Venez seuls, avec vos amis ou en famille, vous y trouverez une ambiance conviviale et une équipe bénévole au top pour vous accueillir

Tiers-lieu des évidences 93 rue Léo Lagrange 59830 bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France 0608321110 [{« type »: « phone », « value »: « 0680612268 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lesevidences.fr »}]

Ouverte à toutes et tous, la cantine associative vous est ouverte chaque vendredi midi avec un plat unique et sa déclinaison végétarienne. Venez passer un moment de convivialité autour d’un repas sain production locale producteurs locaux

@lesevidences