La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

La Cantoche Jeudi 9 juillet, 12h00 Café d’Abord Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T12:00:00+02:00 – 2026-07-09T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T12:00:00+02:00 – 2026-07-09T14:00:00+02:00

Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.

Vous trouverez de quoi réchauffer, cuire, assiettes, couverts, verres, … et des sourires.

Nous ne fournissons pas de restauration mais un lieu agréable pour se retrouver.

Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 95 99 16 »}]

Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.