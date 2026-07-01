La Cantoche, Café d’Abord, Saint-Médard-en-Jalles
jeudi 16 juillet 2026 · Café d'Abord · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
La Cantoche 16 – 30 juillet, les jeudis Café d’Abord Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T12:00:00+02:00 – 2026-07-16T14:00:00+02:00
Fin : 2026-07-30T12:00:00+02:00 – 2026-07-30T14:00:00+02:00
Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.
Vous trouverez de quoi réchauffer, cuire, assiettes, couverts, verres, … et des sourires.
Nous ne fournissons pas de restauration mais un lieu agréable pour se retrouver.
Café d’Abord 104 avenue anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 95 99 16 »}]
Amenez votre tupperware, votre sandwich, on mangera en bonne compagnie.
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