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La caravane du sport, Place du colombier, Rennes

lundi 24 août 2026 · Place du colombier · Rennes

La caravane du sport, Place du colombier, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Lieu
Place du colombier
Adresse
place du colombier 35000 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Inscription gratuite, tout public

La caravane du sport Lundi 24 août, 16h30 Place du colombier Ille-et-Vilaine

Inscription gratuite, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-24T16:30:00+02:00 – 2026-08-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-24T16:30:00+02:00 – 2026-08-24T19:30:00+02:00

La Caravane du Sport est de retour à Rennes en 2026 !

Cet événement multisport itinérant et 100 % gratuit vous propose une large palette d’activités physiques et sportives ludiques et variées, accessibles à toutes et tous, dans une ambiance conviviale et dynamique !

Objectif : promouvoir l’activité physique et sportive partout sur le territoire rennais.

21 dates au programme, dans vos quartiers :
La Bellangerais, Maurepas, Les Gayeulles, Bréquigny, Cleunay, Le Blosne, La Pommeraie, Beauregard, le centre-ville…
Venez quand la caravane passe près de chez vous !

‍♂️ Au programme :
Laser run, Homeball, rugby, chase tag, boxe, ateliers de motricité… et bien plus encore !

Place du colombier place du colombier 35000 rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
La Caravane du Sport revient en 2026 ! 21 dates à Rennes pour découvrir gratuitement des activités sportives ludiques et conviviales près de chez vous.

Julien Mignot / Rennes Ville et Métropole

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