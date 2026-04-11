La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans
La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans jeudi 23 avril 2026.
Le Mans
La cathédrale Saint-Julien
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 15:45:00
Date(s) :
2026-04-23
La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre… et de France.
Votre guide sera Isabelle Noyer
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme .
Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La cathédrale Saint-Julien Le Mans a été mis à jour le 2026-04-07 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- BAOUM !, Cie SCoM Le Chapiteau Le Mans 11 avril 2026
- [COMPLET] Upcycling tissus La Fabrique Le Mans 11 avril 2026
- Café Réparation 5 bd Anatole France Le Mans 11 avril 2026
- Mots pour mômes Jardin du Soleil Le Mans 11 avril 2026
- Paroles & Musiques Méditerranéennes Médiathèque Aragon Le Mans 11 avril 2026