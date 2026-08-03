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AGENDA · Le Mans

La Cathédrale sens dessus dessous ! 43 Grande Rue Le Mans

dimanche 9 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
43 Grande Rue
Adresse
41-43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

La Cathédrale sens dessus dessous !

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:00:00
fin : 2026-08-09 17:30:00

Date(s) :
2026-08-09

 Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers est chamboulé. Laissez-vous guider dans une autre réalité pour une 1ère découverte amusante de la Cathédrale mancelle.   .

43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement La Cathédrale sens dessus dessous ! Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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