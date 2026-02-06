La Caussenarde 2026 La Maladrerie Millau

La Caussenarde 2026

La Maladrerie Club Cyclo Millavois Millau Aveyron

OUVERT À TOUS !

INSCRIPTIONS OUVERTES

C’est parti ! Les inscriptions pour La Caussenarde 35ᵉ édition sont désormais ouvertes

Rendez-vous le 7 juin 2026 au départ du site de la Maladrerie

Causse Rouge, terrain de jeu sauvage et encore peu exploré.

Ouvert à tous-tes :

VTT musculaire | VTT électrique | Gravel musculaire | Gravel électrique

Cette année, découvrez des tracés uniques sur le Causse Rouge, dans des secteurs où l’on n’a pas l’habitude d’aller, avec des points de vue exceptionnels sur le Viaduc de Millau.

Que vous veniez en solo, en famille, entre amis ou en couple, que vous soyez compétiteur ou amateur de grands espaces, La Caussenarde est faite pour vous!

Des ravitaillements gourmands à base de produits locaux rythmeront votre sortie, avant de profiter d’un ravito d’arrivée pour bien se rassasier et partager un moment convivial.

Tarifs

de 10 à 26 €, selon la randonnée choisie.

À noter les tarifs augmenteront chaque mois jusqu’au 7 juin, profitez d’un tarif préférentiel dès maintenant !

Licences FFVélo demander votre code promo dès à présent par e-mail à contact@clubcyclomillau.fr

Inscriptions ouvertes dès maintenant https://www.helloasso.com/associations/club-cyclo-millavois/evenements/inscriptions-la-caussenarde-2026 .

La Maladrerie Club Cyclo Millavois Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 24 16 83 02 contact@clubcyclomillavois.fr

