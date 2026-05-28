La cecilia tablao Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
La cecilia tablao Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 17 octobre 2026.
Bayonne
La cecilia tablao
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 21:35:00
Date(s) :
2026-10-17
Flamenco Profondément imprégnée du style de Jerez de la Frontera (Andalousie), Cécile Cappozzo alias La Cecilia développe une danse racée et généreuse, profonde, mystérieuse, d’une énergie folle, d’une maîtrise parfaite .
Sa double formation en tant que danseuse et musicienne (elle enseigne la danse flamenca mais aussi le piano jazz à l’école Jazz à Tours) apporte à sa danse une grande dimension musicale qu’elle peut partager avec les musiciens qui l’accompagnent. De la solea aux martinetes, en passant par l’alegria de Cadiz ou la buleria de Jerez, des rythmes endiablés aux chants les plus profonds, La Cecilia y su Gente nous transportent dans un éventail d’émotions qui sont à l’origine de la culture flamenca traditionnelle. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement La cecilia tablao Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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