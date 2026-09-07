La cérémonie du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu – 103 ans d’existence, Arc de triomphe, Paris

Informations pratiques

La cérémonie du ravivage de la Flamme sur la tombe du Soldat inconnu – 103 ans d’existence 19 et 20 septembre Arc de triomphe Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Chaque soir, depuis le 11 novembre 1923, la Flamme située à la tête du tombeau du Soldat inconnu, sous l’Arc de triomphe, est ravivée.

Tout au long de la journée, venez découvrir ce geste centenaire, comprendre l’organisation de cette cérémonie quotidienne et découvrir quelques pièces historiques de notre histoire.

À partir de 17h, nous préparerons la cérémonie du jour de 18h30, à laquelle vous pourrez assister.

Arc de triomphe Place Charles de Gaulle, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris Île-de-France 01 55 377 377 https://www.paris-arc-de-triomphe.fr En haut des Champs-Élysées, sur la place de l’Étoile, visitez l’Arc de triomphe, symbole national. Ce projet Napoléonien a été inauguré le 29 juillet 1836, après 30 années de travaux. Métros : Lignes 1, 2, 6 et RER A – station Charles-de-Gaulle-Étoile. Bus : Lignes 22, 30, 31, 52, 73, 92 et Balabus. L’accès au monument se réalise en empruntant le Passage du Souvenir, passage souterrain, en haut de l’avenue des Champs-Élysées ou de l’avenue de la Grande-Armée.

Chaque soir, depuis le 11 novembre 1923, la Flamme située à la tête du tombeau du Soldat inconnu, sous l’Arc de triomphe, est ravivée.

© Comité de la Flamme / G. CELESTINE / A. ADRIEN