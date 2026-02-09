La Chalonnade Châlons-en-Champagne
La Chalonnade Châlons-en-Champagne samedi 18 avril 2026.
La Chalonnade
Passerelle du Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Tout public
Randonnée gratuite, guidée et sonorisée dans les rues de Châlons-en-Champagne (et périphériques).
6 à 8 km. .
Passerelle du Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est mmouillet@orange.fr
