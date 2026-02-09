La Chalonnade Châlons-en-Champagne

La Chalonnade Châlons-en-Champagne samedi 18 avril 2026.

La Chalonnade

Passerelle du Grand Jard Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00

2026-04-18

Tout public
Randonnée gratuite, guidée et sonorisée dans les rues de Châlons-en-Champagne (et périphériques).
6 à 8 km.   .

Passerelle du Grand Jard Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est   mmouillet@orange.fr

L’événement La Chalonnade Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-02-09 par ADT de la Marne