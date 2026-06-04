La chanson française – Chansons symphoniques – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-02 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Chansons symphoniques – Les grands standards de la chanson française Avec sa voix suave à en décrocher les étoiles, Isabelle Georges se lance ici dans un véritable tour de chant aux côtés de son complice de toujours Frederik Steenbrink. Accompagné par les musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire dirigés par Dylan Corlay, l’inséparable duo sera tour à tour la voix de Brel, de Gainsbourg, de Montand, de Barbara ou Dalida pour évoquer l’amour, la résilience et les rêves les plus fous. Avec fougue, volupté, malice et émotion, les deux chanteurs nous entraînent dans le tourbillon de la vie. Au programme :Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Yves Montand, Barbara, Dalida, Stromae…Orchestrations de Cyrille Lehn, Bruno Fontaine, Lucas Henri, Sebastiaan Koolhoven et Matthieu Michard Isabelle Georges et Frederik Steenbrink, chant Orchestre National des Pays de la LoireDylan Corlay, direction Concerts dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes :vendredi 2 octobre 2026 à 20hsamedi 3 octobre 2026 à 18h

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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